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رياضة

علاء علي يكشف سبب عدم اعتماد حسن شحاتة عليه مع الزمالك

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 01:19 ص
صدى البلد
عمرو ابوبكر
كشف علاء علي لاعب بتروجت، عن سبب عدم اعتماد حسن شحاتة المدير الفني السابق للزمالك عليه بصفة أساسية مع الفريق الأبيض عندما كان لاعبًا بين صفوفه.

وقال علي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة صدى البلد، إنه تحدث مع حسن شحاتة عن سبب عدم مشاركته مع الزمالك فقال له: "انت لاعب كويس يا علاء بس بتحتفظ بالكورة كتير أوي".

وتابع أن السبب الذي ذكره المعلم لم يكن مقنعًا له لأنه كان هناك لاعبين وقتها في الزمالك يحتفظون بالكرة لفترات طويلة جدًا، رافضًا ذكر اسماء هؤلاء اللاعبين.
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