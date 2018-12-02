علاء علي: تنازلت عن مستحقاتي في الزمالك من أجل الرحيل

قال علاء علي، لاعب بتروجيت، إنه تنازل عن مستحقاته في الزمالك، من أجل الرحيل عن القلعة البيضاء.



وأضاف علاء خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الأعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "حسن شحاتة كان يعتمد على شيكابالا وأحمد حسن بشكل أساسي، لذلك لم أحصل على فرصة المشاركة بإستمرار، وفضلت الرحيل في يناير، من خلال إعارة للجونة لكن المفاوضات لم تكتمل".



وتابع: "لم أقدر على الإستمرار داخل الفريق في ظل عدم المشاركة، لكن الدوري توقف بسبب أحداث بورسعيد، فغادرت بعد نهاية الموسم وتنازلت عن مستحقاتي مقابل ذلك".