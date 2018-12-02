النقل: 60 مليون جنيه ديون وخسائر السكة الحديد.. فيديو

قال الدكتور عمرو شعث، نائب وزير النقل، إن السكة الحديد احتفلت هذا العام بمرور 166 عاما على إنشائها، لافتا إلى أن هناك قطارات في مصر مازالت تعمل وعُمرها أكثر من 45 عاما، وهذا لا يحدث على مستوى العالم.





وأوضح، خلال لقائه عبر فاضئية "إكسترا نيوز"، أن قلة الإمكانيات تجعلنا نسعي لتصليح هذه القطارات وتدعيمها وتطويرها، مشيرا إلي أنه يتم تطوير الأسطول المتاح حاليا، لافتا إلي أنه تم التعاقد مع الهيئة العربية للتصنيع ممثلة في مصنع سيماف لتطوير 200 عربة تطوير شامل.





وأشار إلى أنه تم اختيار 200 عربة من قطارات الضواحي، موضحا: «اختارنا عربيات الضواحي بتاعت الناس الغلابة إللي قولنا نهتم بيهم ونحسسهم بتحسين الخدمة بشكل سريع».





وأضاف نائب وزير النقل، أن هناك مسارا آخر وهو شراء عربات وجرارات جديدة، قائلا: في سبتمبر من العالم الماضي تم توقيع عقد لتوريد 100 جرار جديد، وتصليح 80 جرار من الموجودين حاليا، بالإضافة إلى دخول 180 جرار في منظومة السكة الحديد خلال الفترة المقبلة".





وأردف أنه تم التعاقد خلال الفترة الماضية علي توريد 1200 عربة، معقبا: «الحقيقية دي صفقة محصلتش في تاريخ السكك الحديدية.. التكليفات كانت واضحة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتغيير منظمة الكك الحديدية بحلول شهر يونيو 2020».



