مهاجرون يعرضون أنفسهم للموت هربا من جحيم فرنسا.. صور

ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن مهاجرين حاولوا الهرب من فرنسا إلى بريطانيا عن طريق السباحة ليلا إلى العبارات، في الوقت الذي تشتعل فيه تظاهرات السترات الصفراء بسبب ارتفاع الأسعار والضرائب، وما صاحبها من اشتباكات مع الشرطة وأعمال شغب.



وأضافت أن الشرطة الفرنسية احتجزت 3 إريتريين بعد أن سبحوا باتجاه سفينة متجهة إلى ميناء دوفر في الجنوب الغربي لبريطانيا.



وأشارت إلى أن الحادثة الأخيرة بعد أن كشفت الأرقام عن أن أكثر من 120 مهاجرا معظمهم من الإيرانيين، وصلوا إلى بريانيا أو تم إنقاذهم وهم يحاولون عبور القناة الإنجليزية (بحر المانش الفاصل بين بريطانيا وفرنسا) في قوارب مطاطية.



وقال مصدر بحري في كاليه شمالي فرنسا إن الإريتريين الـ3 سبحوا في البحر تحت جنح الليل من شاطئ قريب ثم ذهبوا حول جدار الميناء للوصول إلى العبارة، وتم رصدهم وهم يحاولون التسلق على متنه ونقلوا بعيدا.



وتابع أنه تم تقديم العلاج لهم لأنهم كانوا يعانون من انخفاض حاد في درجات الحرارة حيث مكثوا بالماء لمدة ساعة تقريبا وكانوا محظوظين بأنهم لم يتجمدوا حتى الموت أو الغرق.



وأكد مارك بونفوس رئيس خفر السواحل الفرنسي ان هناك عمليات إنقاذ تجرى في كل يوم تقريبا في القناة.



وأردف: "في السنوات السابقة ، ربما كنا رصدنا 4 أو 5 محاولات لعبور القناة إلى بريطانيا وبشكل رئيسي في الصيف، لكنهم الآن على مدار السنة وحتى في الشتاء عندما يكون الطقس سيئًا".