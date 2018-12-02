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فتاة التروسيكل: من فرحتي بلقاء السيسي لم أتذكر هذا الأمر

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:51 ص
الرئيس السيسي ، ومروة
الرئيس السيسي ، ومروة العبد
حسام الحارتي
طالبت مروة العبد الشهيرة بفتاة "التروسيكل" بالأقصر، الرئيس عبد الفتاح السيسى بحل مشكلة كوبرى الكباش، قائلة: "من فرحتي لم أتذكر هذا الأمر".

وحلت فتاة الأقصر، التي تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضيفا ببرنامج " كل يوم " ، المذاع عبر فضائية " one".

وكشفت مروة العبد عن سر الاتجاه لممارسة تلك المهنة الشاقة، والتحديات التي كانت تواجهها قائلة: "اشتغلت لأساعد أهلي.. ولم التفت لكلام الناس لأن العمل ليس عيبا".

وتحدثت عن لقائها بالرئيس السيسي قائلة: "مصدقتش نفسي لما الرئاسة كلمتني وقالتلي هتقابلي الرئيس السيسي، وجاري هو اللي قالي إن الكلام حقيقي، واستقبلنا أحسن استقبال واداني شقة، وقالي أنتي محتاجة أي حاجة تانية قلت له كفاية أني أشوفك.. وهو راجل محترم".

وعن سر ارتدائها تلك "العباية "، أثناء لقاء الرئيس السيسي قالت: "أمي اللي أصرت أقابل الرئيس السيسي بعباية الشغل".
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