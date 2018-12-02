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منوعات

قاتل يعود لإجرامه بعد الإفراج عنه من السجن.. وهذا مصيره

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:33 ص
صدى البلد
محمد علي
روت جدّة في بريطانيا قصة نجاتها من هجوم وحشي قام به قاتل مدان (أفرج عنه مؤقتًا)، وكيف أنها "عاشت مثل الميتة" في محاولة لإبعاد مهاجمها، وفق ما ذكرت ديلي ميل.

وقالت الجدة ليندا ماكدونالد، أنها زحفت على الأرض بعدما هاجمها المجرم روبي ماكنتوش، بعدما تم الافراج عنه من السجن مباشرة، وهو ما سيجعله يواجه احكامًا أقسى.

واستعادت الجدة البالغة من العمر 53 عاما تفاصيل مروعة عن الهجوم الذي تركها مصابة بجروح فظيعة.

قالت ماكدونالد: "توسلت للمجرم ألا يؤذيها ولا يغتصبها، ففضل أن يضربها مرارًا وتكرارًا، ومن ثم سرقها وهرب.

وتذكرت ماكدونالد أوصاف المجرم وأعطتها للشرطة بعد تعافيها.

كانت بداية الحادثة عندما أخذت ماكدونالد كلبها للنزهة في الغابة، كما فعلت مرات لا تحصى من قبل، لكن آخر مرة لم تكن ككل مرة، لتفاجأ بالمجرم الذي كاد أن يقلتها.
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