بوتين متوعدا أوكرانيا: الحرب ستستمر

حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أوكرانيا من أن الحرب بين البلدين ستستمر ما دامت السلطات الحالية في كييف موجودة في الحكم.



وبحسب "سكاي نيوز" البريطانية، قال بوتين خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة مجموعة العشرين، إنه ليس من مصلحة السلطات الأوكرانية الحالية تسوية النزاع بين البلدين وخاصة بوسائل سلمية، وأنها مادامت باقية في الحكم فإن الحرب ستستمر في شرق أوكرانيا بين القوات الحكومية والانفصاليين الموالين لموسكو.



وأوضح أنه من السهل دائما تبرير الإخفاقات الاقتصادية بالحرب وإلقاء اللوم على معتد خارجي.