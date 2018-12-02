ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فن

النجوم يحتفلون بافتتاح كافيه الفنان محمد ثروت

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:28 ص
صدى البلد
سمر سعد
افتتح الفنان محمد ثروت وزوجته الكافيه الخاص بهم بحضور عدد من الفنانين ومنهم ايهاب توفيق ومصطفى خاطر وايمان ايوب وسامح حسين وحسن الرداد وشيكو وعدد كبير من الفنانين.

من ناحية أخرى تعاقد محمد ثروت على بطولة فيلم الفنان المصري تامر حسني الجديد والذي يشارك في بطولته الفنانة زينة وخالد الصاوي والفيلم من إخراج اللبناني سعيد الماروق.

اخر اعمال محمد ثروت هو مسلسل "سرايا حمدين" والذى شارك فى بطولته امام سامح حسين وراندا البحيرى.
النجوم يحتفلون بافتتاح كافيه الفنان محمد ثروت
النجوم يحتفلون بافتتاح كافيه الفنان محمد ثروت
loading...

ترشيحاتنا

حسام عاشور يجري أشعة لتحديد فترة غيابه عن الأهلي

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو

علي جمعة يكشف عن حالات يجوز فيها الصلاة بعد الغسل مباشرة دون وضوء

اعتقال أجمل مجرمة في الصين.. وحملة تضامن معها

الحدود الشرقية تجمع الرئيسين السابقين.. مبارك شاهدا ومرسي متهما

رسالة مؤثرة من عضو مجلس إدارة الأهلي عقب الفوز أمام بتروجيت

وفرى فى النقدية وحضري الزبادى بالمنزل بأسهل الخطوات

نسليهان أتاغول تخضع لجلسة تصوير بإطلالة جذابة وناعمة

مصلحة الجمارك: إلغاء دعم الدولار الجمركى على هذه السلع

أطعمة تضعف عضلة القلب

برلمانى يكشف 3 مناطق مستثناة من التصالح فى مخالفات البناء

ترامب: علاقتي بزعيم كوريا الشمالية طيبة وسألتقيه قريبا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ads

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالقاهرة والمحافظات.. فيديو
فيديوجراف| أخطر سباق للركض في عمان
تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟