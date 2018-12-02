النجوم يحتفلون بافتتاح كافيه الفنان محمد ثروت

افتتح الفنان محمد ثروت وزوجته الكافيه الخاص بهم بحضور عدد من الفنانين ومنهم ايهاب توفيق ومصطفى خاطر وايمان ايوب وسامح حسين وحسن الرداد وشيكو وعدد كبير من الفنانين.



من ناحية أخرى تعاقد محمد ثروت على بطولة فيلم الفنان المصري تامر حسني الجديد والذي يشارك في بطولته الفنانة زينة وخالد الصاوي والفيلم من إخراج اللبناني سعيد الماروق.



اخر اعمال محمد ثروت هو مسلسل "سرايا حمدين" والذى شارك فى بطولته امام سامح حسين وراندا البحيرى.