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منوعات

معركة نسائية حامية اشتعلت خارج مطعم شهير لهذ السبب

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:34 ص
صدى البلد
محمد علي
نشرت صحيفة ذا صن البريطانية، صورًا لمعركة نسائية حامية اشتعلت أمام أحد سلاسل المطاعم العالميةلاعداد الوجبات السريعة، لسبب صادم.

وقالت الصحيفة أن لفظ تلفظت به فتاة للاخرى أدى إلى خروجهما من المطعم واشتعال الشجار بينهما، تحول في لحظات إلى مشاجرة جماعية.

وحدثت المشاجرة التي تدوالها الكثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة غلاسكو.

وتحول الشجار إلى فوضى حيث بدأت أعداد الشباب في التزايد، الذين كان معظمهم من الإناث مع بعض الفتيان، والذين قاموا بكسر كل شيء بجوار المطعم.

وقال المتحدث باسم المطعم: "يمكننا أن نؤكد أن الحادثة وقعت في الشارع خارج مطعمنا.. سيقوم فريق مطعمنا بكل ما في وسعهم لدعم الشرطة إذا تم إجراء أي تحقيقات فيما يتعلق بهذه المسألة".
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