محافظ الدقهلية: نعمل على رفع مستوى الخدمات الصحية للمواطنين

استعرض الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية خطة عمل اللجنة الصحية المنبثقة عن المجلس الاستشارى لشباب البرنامج الرئاسى بمحافظة الدقهلية والتى تهدف الى رفع مستوى الخدمات الصحية بالمحافظة وتخفيف العبء عن المرضى والمترددين على المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية الحكومية.



كما استمع شاروبيم الى تصورات عدد من شباب البرنامج الرئاسى الذين التقى بهم مساء امس حول كيفية رفع مستوى الاداء الصحى فى المحافظة، مشيرا الى اهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية بالصحة فى محافظة الدقهلية.



واشاد بالجهد الذى يبذله الاطباء فى مختلف المستشفيات وتوفير المناخ الملائم لعمل الاطباء وهيئات التمريض وتوفير الادويه والمستلزمات الطبية فى جميع المستشفيات حتى لايشكو المرضى والمترددين عليها من نقص الادويه التى يتم صرفها لهم.



وقال شاروبيم اننا نستعد الان لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لفحص فيرس س والامراض غير الساريه والتى تبدا فى مارس القادم مطالبا جميع الاجهزه من الان بتوعيه المواطنين لاهميه المبادرة التى حققت نجاحا غير مسبوق ليس على المستوى المحلى فقط ولكن على المستوى العالمى.



وأضاف ان الدولة تتحمل تكلفة المبادرة بالكامل ولن يتحمل المواطنين جنيها واحدا وان كل ما يقدم فى هذه المبادرة مجانيا وان علينا ان نعمل على توفير كافه الامكانيات لانجاحها فى الدقهلية.



واضاف شاروبيم:ا لانشك لحظه فى تضافر جميع الجهود وخاصه من المجتمع المدنى لانجاح المبادرة لصالح المواطنين من ابناء الدقهلية وشدد على ان العلاج الذى سيتم صرفه خلال المبادرة من الان.