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محافظات

صحة أسوان تشكل غرفة عمليات للإشراف على فعاليات حملة فيروس سى

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:09 ص
صدى البلد
شاذلى عبد الفتاح
أعلنت مديرية الصحة في أسوان عن شكلت غرفة عمليات فى إطار إنطلاق فعاليات مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى للحملة القومية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سى والكشف عن الأمراض غير السارية .

صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن مديرية الشئون الصحية شكلت غرفة عمليات بمقر ديوان المديرية برأسه مدير المديرية .

وتضم غرفة العمليات عدد من مديرى الإدارات المختلفة ، وكذلك مسؤلى مركز معلومات المديرية وذلك للإشراف والمتابعة المستمرة لنشاط الحملة ونتائجها لحظة بلحظة ، بالإضافة إلى تلافى أى مشكلات تعوق سير العمل داخل أى مكان على مستوى المحافظة .
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