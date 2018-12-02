خطبها 6 سنوات وانفصلا بفضيحة.. سر الليلة الأخيرة قبل زفاف كايسي

واقعة غريبة تحدثت عنها صحيفة الاندبندنت البريطانية، حول الأشخاص الذين لا يحترمون الحياة والزوجية والإلتزام، وقالت إنه قبل زفاف عروس بساعات اكتشفت خيانة خطيبها لها مع أخرى، وهو ما أدى إلى قيامها بإنهاء مراسم الزواج على الفور.



واكتشفت العروس كايسي وهي تجلس مع صديقاتها في الليلة التي سبقت زفافها، بأن خطيبها الذي خطبها لمدة ست سنوات يخونها بعدما تلقت رسالة يظهر فيها خطيبها ومحادثات بينه وبين امرأة ذات شعر داكن.



وقالت: "كانت النصوص مؤرخة من أشهر إلى أيام فقط من قبل الزفاف".



وهذا ما جعلها في اليوم التالي أن تجمع عائلتها وصديقاتها وتذهب بهم جميعًا إلى منزل خطيبها وتفضحة، حيث أعلنت له: "لن يكون هناك حفل زفاف".



وكاد الأمر يتطور إلى معركة بعدما التقطت كايسى عصا خشبية كادت أن تكسرها على رأس خطيبها.



