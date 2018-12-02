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منوعات

عودة طائرة القرش المرعبة.. مزايا وقوة كبيرة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
محمد علي
كشفت شركة "إمبراير" البرازيلية، عن طائرة اختير لها اسما مرعبا وهو "القرش"، وقالت إن الطائرة تحوي مزايا فائقة، وفق صحيفة ديلي ميل.

واختار المصممون اسم القرش لوجود رسم القرش مرسومًا على مقدمة الطائرة، وقالت الشركة إن الطائرة أقل في استهلاك الوقود بـ17 %، مقارنة بالنسخة السابقة.

وأجرت الطائرة ما يقارب ألفي رحلة طيران حتى الوقت الحالي وهو ما يعني أنها حققت البرنامج الذي تم ترتيبه بأكثر من 99 %.
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