قناصة فرنسا تعتلي أسطح الشانزلزيه لاصطياد السترات الصفراء.. فيديو









تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لتواجد قناصة من الشرطة الفرنسية فوق سط إحدى البنايات في شارع الشانزلزيه بالعاصمة باريس.وتندلع اشتباكات عنيفة بين متظاهري "السترات الصفراء" الذين يحتجون على ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب، والشرطة الفرنسية.كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدد خلال ختام أعمال قمة مجموعة العشرين بمحاسبة المتظاهرين بدعوى أنهم لا يريدون التغيير بل الفوضى، وشدد على أنه لن يقبل أبدا بالعنف.وأضاف انه لن يجيب على أي أسئلة حول هذا الموضوع وأنه لا مبرر للهجوم على قوات الأمن وتدنيس الرموز الوطنية.فيما قامت الشرطة الفرنسية باعتقال أكثر من 250 متظاهرا، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 100 شخصا.قررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق "قوس النصر" الأحد أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.وذكرت قناة "الحدث" أن متظاهرين فرنسيين حاولوا إطفاء شعلة "الجندي المجهول".