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فن

الضيف يحصل على جائزة الجمهور بمهرجان تالين في استونيا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:02 ص
صدى البلد
سمر سعد
حصد الفيلم المصري "الضيف" جائزة الجمهور كأحسن فيلم في مهرجان “Tallin” السينمائي بدولة استونيا المهرجان الذي شهد العرض العالمي الأول له هُناك، ويعد “الضيف”، الفيلم المصري الإفريقي الوحيد في المسابقة الرسمية للمهرجان.

وتدور أحداث فيلم “الضيف” حول صراعات دينية سياسية من خلال قصة حب، ثم تتطور الأحداث في اتجاه لا يتوقعه أحد منهم.

ويشارك في بطولة الفيلم خالد الصاوي وجميلة عوض وأحمد مالك وشيرين رضا، فيما يشارك ماجد الكدواني ومحمد ممدوح كضيوف شرف.
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