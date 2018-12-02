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منوعات

5 غرائب لا تعرفها عن الهند

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:03 ص
صدى البلد
محمد علي
كشف موقع بريت سيايد، عن بعض الغرائب في الهند التي ربما لا يعلم الكثيرون عنها شئ، ويمكن اعتبارها من الغرائب، كالآتي:

-البعض في الهند يعتبرون السنة مقسمة إلى ستة فصول وليس أربعة فصول معروفة للعالم وهي الشتاء والخريف والربيع والصيف.

وأضاف بريت سيايد، أن السنة تضم عند البعض في الهند بها فصلين زائدين وهما فصل الرياح الموسمية وفصل ما قبل الشتاء.

- يعد الهنود أكثر شعب نباتي في العالم، لعدم تناول الكثيرين لحوم الابقار التي يقدسونها.

- الاهتمام بالشارب للرجال العاملين في الشرطة عملًا يكافئ عليه القانون يحصلون مقابله على الهدايا، وكلما كان الشارب أكبر ولم يحلق كانت الهدية والمقابل المادي أكبر.

- الهند واحدة من أفضل دول العالم في معدلات الاستقرار الزوجي، فواحد في المائة فقط من حالات الزواج هي التي تنتهي بالطلاق.

- المرأة الهندية تحب الذهب ولهذا فهي تملك 11 % من احتياطي الذهب في العالم.
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