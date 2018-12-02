صرح العميد إيهاب فرغلي، رئيس مركز ومدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، بانه يجري تنفيذ خطة للنهوض بقرى مركز بئر العبد؛ وتحسين خدماتها، استكمالا لتنمية مدن المحافظة.



واضاف انه اعطي تعليماته لرئيس الوحدة المحلية بقرية رابعة، بمتابعة أعمال التحضير لرفع كفاءة ورصف شوارع القرية.وكذلك قرية الجنادل.



وأصدر "فرغلي" تعليمات بمتابعة أعمال الصيانة واستكمال الإنارة لبعض الأعمدة بطريق الوحدة الصحية، وهندسة الكهرباء بقرية 6 أكتوبر، وبعض الطرق الداخلية.



وقال ان المركز يجهز لاحد القري للدخول ضمن مسابقة احسن قرية علي مستوي المحافظ وفق ما اعلنه اللواء دكتور محمد شوشة المحافظ.