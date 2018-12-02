رامى عياش يواصل تسجيل أغانى ألبومه الجديد

يواصل رامى عياش تسجيل اغانى البومه الجديد الذى من المقرر طرحه فى العام الجديد.



واننتهى رامى عياش من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "ياسكاكر السكر" كلمات خالد فرناش وألحان عمرو الشاذلى وتوزيع محمد شفيق.



يذكر ان اخر ظهور لرامى عياش كان فى حفله بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ27، بدار الأوبرا المصرية، وذلك بقيادة المايسترو مصطفى محمود .

