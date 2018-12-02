ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

الإماراتية تهزم إعصار ديانا.. لحظات مرعبة لهبوط بوينج 777.. فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:59 ص
صدى البلد
محمد علي
نشرت صحيفة ميرور البريطانية ما وصفته بالشجاعة الفائقة لقائد طائرة إماراتية من نوع بوينج 777، في مواجهة عاصفة عاتية عند هبوطها بطائرته في إحدى الدول الاجنبية.

وقام الطيار برحلة هبوط خطرة ، قام فيها بالهبوط لأقل من ثواني ثم طار ليهبط مجدداُ بشكل آمن.

كانت اللقطات ومحاولات الطيار في مواجهة الإعصار "ديانا" الذي ضرب بريطانيا، عند وصولها لمطار نيوكاسل، ونجحت بالفعل بالهبوط.
loading...

ترشيحاتنا

عصام عبدالفتاح يفتح النار على الأهلي بعد هجوم مدير الكرة

قناصة فرنسا تعتلي أسطح الشانزلزيه لاصطياد السترات الصفراء.. فيديو

أسرار أول زواج لـ سامية جمال.. شبرد كينج أعلن إسلامه من أجلها ونصب عليها.. صور

النيابة: إخلاء سبيل ضابط شرطة بالأموال العامة بعد مقتل سائق.. وحبس 3 متهمين بالاعتداء عليه أمام منزله بمنطقة المقطم

ماجد المصري يحتفل بشبكة ابنته ماهيتاب.. فيديو

5 غرائب لا تعرفها عن الهند

الكسب غير المشروع يحيل القاضي الإخواني وليد شرابي إلى الجنايات

ننشر صور توقيع محمد محمود للاهلي في منزل حسام غالي

مهاجرون يعرضون أنفسهم للموت هربا من جحيم فرنسا.. صور

المعاهد الأزهرية: إلغاء امتحان الأول الثانوي بالنظام الجديد والعودة للقديم

فتاة التروسيكل: من فرحتي بلقاء السيسي لم أتذكر هذا الأمر

الكرملين يعلن عن زيارة مرتقبة لـ بوتين إلى السعودية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟