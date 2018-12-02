الإماراتية تهزم إعصار ديانا.. لحظات مرعبة لهبوط بوينج 777.. فيديو

نشرت صحيفة ميرور البريطانية ما وصفته بالشجاعة الفائقة لقائد طائرة إماراتية من نوع بوينج 777، في مواجهة عاصفة عاتية عند هبوطها بطائرته في إحدى الدول الاجنبية.



وقام الطيار برحلة هبوط خطرة ، قام فيها بالهبوط لأقل من ثواني ثم طار ليهبط مجدداُ بشكل آمن.



كانت اللقطات ومحاولات الطيار في مواجهة الإعصار "ديانا" الذي ضرب بريطانيا، عند وصولها لمطار نيوكاسل، ونجحت بالفعل بالهبوط.

