رانيا فريد شوقى تستعيد ذكرياتها مع والدها فريد شوقى

نشرت رانيا فريد شوقى عبر صفحتها على انستجرام صورة نادرة لها برفقة والدها الفنان الراحل فريد شوقى وشقيقتها عبير.



وعلقت رانيا على الصورة وكتبت " نظرة تفاؤل للمستقبل مع والدى واختى عبير .



من ناحية اخرى تواصل رانيا فريد شوقى حاليا تصوير دورها فى مسلسل ابو العروسة 2 تأليف هاني كمال وإخراج كمال منصور، وينتمى لنوعية أعمال الـ60 حلقة، بطولة سيد رجب وسوسن بدر ونرمين الفقي ورانيا فريد شوقي ومدحت صالح وميدو عادل ومحمود حجازي وكارولين عزمي.