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مرأة

أطعمة تضعف عضلة القلب

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:04 ص
صورة أرشفية
صورة أرشفية
أسماء عبد الحفيظ
حذر موقع "medical news today"، من تناول بعض الأطعمة التى تؤدى إلى ضعف عضلة القلب والتسبب فى زيادة خفقانه وتتمثل فيما يلى:

- الكحول: يعتبر الكحول من الأسباب الشائعة لتغير إيقاع ضربات القلب. ووجد باحثون من جامعة كاليفورنيا أن الكحول يؤدي إلى خفقان القلب لدى الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام ضربات القلب.

- الكافيين: يعتقد الباحثون أن الكافيين يمكن أن يسبب خفقان القلب. ونجد الكافيين في عدة مشروبات هي القهوة، المشروبات الغازية، الشاي، الشوكولاتة وبعض مشروبات الطاقة.

ومع ذلك، كشفت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية عام 2016، عن عدم وجود أي علاقة بين استهلاك الكافيين وعدم انتظام ضربات القلب.

- التدخين: قد يقوم بعض الناس بتدخين سيجارة قبل تناول الطعام أو بعده، مما قد يتسبب أيضًا في خفقان القلب.

- أدوية علاج الربو والسكري: يجب أن يعطي الناس أهمية للأدوية التي يستهلكونها مع وجبات الطعام، حيث تحتوي بعض أدوية الزكام والحساسية والربو على الفينيليفرين أو السودوإيفيدرين، اللتين يمكن أن يزيدا من معدل ضربات القلب.
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