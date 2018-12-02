عمرو دياب يغنى كنت فى بالى.. فيديو

أحيا عمرو دياب واحدة من أضخم الحفلات بالقاهرة مساء أمس، والتي ضمت قرابة الـ ٥٠ ألفا من الشباب من مختلف الأعمار ممن حرصوا على مشاركة "الهضبة" في أولى سهراته اللايف عقب إطلاق ألبومه الأخير "كل حياتي".



وغنى عمرو دياب أغنية " كنت فى بالى " كاملة للجمهور ونالت اعجاب الجميع .



كما أمتع عمرو دياب جمهوره ايضا بأغاني :"برج الحوت"، "معاك قلبي"، "هدد"، "العالم الله"، "حبيبي يانور العين"، "الله علي جماله"،: ليلي نهاري"، "باين حبيت"،" وياه"،:خلينا لوحدينا"، :نغمة الحرمان"" .. وغيرها ممن قدمها على مدى قرابة الساعتين.







