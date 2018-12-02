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ثقافة

نقش أمنحتب الثاني يعكس مهارة ملك محارب بشهادة وزير الآثار.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:42 ص
صدى البلد
علاء المنياوي
وسط مئات الكنوز الأثرية التي يحتويها متحف الأقصر، يبرز نقش أمنحتب الثاني، وهو من الجرانيت الوردي وينتمي لعصر الدولة الحديثة"الأسرة 18".

النقش حاز علي إعجاب د.خالد العناني وزير الآثار الذي كشف حكايته، أثناء جولة كاميرا موقع صدي البلد في المتحف.

وقال العناني: كعادة الملوك المصريين بإفتخارهم بقوتهم وانتصاراتهم، يمثل هذا النقش الملك امنحتب الثاني متابهيا بمهاراته كمحارب ذي كفاءة بدنية عالية،حيث يقوم بإطلاق سهامه علي هدف نحاسي.

وتابع: يذكر في النص المكتوب أنه أقوي من المألوف ،حيث يستطيع إستخدام الهدف النحاسي بدلا من الخشبي الذي تمر سهامه من خلاله كورق بردي.

وأضاف: "كان فخورا بأنه يستطيع قيادة عجلته الخاصة كما يفعل هنا،عندما يقوم بالأعمال العظيمة والتي تبرز قوته ومهارته في الرمي".
نقش أمنحتب الثاني يعكس مهارة ملك محارب بشهادة وزير الآثار.. صور
نقش أمنحتب الثاني يعكس مهارة ملك محارب بشهادة وزير الآثار.. صور
نقش أمنحتب الثاني يعكس مهارة ملك محارب بشهادة وزير الآثار.. صور
نقش أمنحتب الثاني يعكس مهارة ملك محارب بشهادة وزير الآثار.. صور
نقش أمنحتب الثاني يعكس مهارة ملك محارب بشهادة وزير الآثار.. صور
نقش أمنحتب الثاني يعكس مهارة ملك محارب بشهادة وزير الآثار.. صور
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