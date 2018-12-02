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منوعات

اعتقال أجمل مجرمة في الصين.. وحملة تضامن معها

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:34 ص
صدى البلد
محمد علي
بعد مطادرة الشرطة الصينية لها، أخيرًا اقتنعت المجرمة الجميلة بالإستسلام، لكن المشكلة أن جمال المجرمة كان له حظه من المناصرين على مواقع التواصل الذين طالبوا السلطات بالرأفة بها نظرًا لحداثة سنها، وإمكانية أن تكون امرأة جيدة في المستقبل، فجمالها يضمن لها مهنة شريفة.

وقالت صحيفة ساوث تشاينا موررنينج هيرالد، أن أجمل مجرمة في البلاد بعمر 19 عاما سلمت نفسها للشرطة.

واعتبرت الصحيفة إنه رغم جمال الشابة "تشينج تشن جينج" فلا يمكن اعتبار ذلك مبرر لمخالفتها للقانون.

وكانت الشرطة تلاحق جينج بسبب بتهم احتيال ونصب على التجار، من خلال عملها مع عصابة متخصصة في السرقة بكل أنواعها.
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