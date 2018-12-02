ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تفاصيل توديع بوش الأب وسبب دفنه بمكتبة تكساس

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 03:31 ص
جورج بوش الأب والابن
جورج بوش الأب والابن
حسام رضوان
قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب سيدفن في المكتبة الرئاسية في ولاية تكساس الأسبوع المقبل إلى جوار زوجته باربرا بوش، التي توفيت قبل 7 أشهر.

وأضافت أن جثمان بوش الأب سينقل إلى مبنى الكابيتول بواسطة الطائرة الرئاسية يوم الإثنين وحتى الأبعاء حيث سيتم دعوة الجمهور لتوديعه في حقل تأبين، فيما ستقام الجنازة في وقت لاحق في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن.

كان بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة بين عامي 1989 و1993 توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ94 عاما بولاية تكساس، بعدما أصيب بمرض باركنسون (الشلل الارتعاشي)، وتم إدخاله إلى المستشفى مصابا بعدوى في الدم في أبريل.
loading...

ترشيحاتنا

مدير مكتب الأهرام بباريس: أشك أن يتجاوز ماكرون مظاهرات السترات الصفراء

مي حلمي توضح تطورات علاقتها وأزمتها مع محمد رشاد

إغلاق قوس النصر بفرنسا بسبب احتجاجات السترات الصفراء

مستشفى الأهلي يفتح أبوابه.. 10 إصابات بين صفوف نادي القرن أبرزهم معلول وآجايي

تركي آل الشيخ يحسم مصير كينو مع بيراميدز ..فيديو

أسباب غير متوقعة لإصابتك بدوالي الساقين

حيلة تخلصك من دوالى الساقين فى 10 دقائق

أمريكا تؤكد براءة ولي العهد السعودي

تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو

ماكرون يتوعد متظاهري السترات الصفراء.. واجتماع وزارى طارئ.. فيديو

تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو

تركي آل الشيخ يكشف حقيقة استقالة حسام البدري من بيراميدز.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟