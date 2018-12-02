تفاصيل توديع بوش الأب وسبب دفنه بمكتبة تكساس

قالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب سيدفن في المكتبة الرئاسية في ولاية تكساس الأسبوع المقبل إلى جوار زوجته باربرا بوش، التي توفيت قبل 7 أشهر.



وأضافت أن جثمان بوش الأب سينقل إلى مبنى الكابيتول بواسطة الطائرة الرئاسية يوم الإثنين وحتى الأبعاء حيث سيتم دعوة الجمهور لتوديعه في حقل تأبين، فيما ستقام الجنازة في وقت لاحق في الكاتدرائية الوطنية في واشنطن.



كان بوش الأب، الرئيس الـ41 للولايات المتحدة بين عامي 1989 و1993 توفي يوم الجمعة الماضي عن عمر يناهز الـ94 عاما بولاية تكساس، بعدما أصيب بمرض باركنسون (الشلل الارتعاشي)، وتم إدخاله إلى المستشفى مصابا بعدوى في الدم في أبريل.