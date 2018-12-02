معلومات خاطئة حول مرض الإيدز

يعيش الكثيرون حول العالم بفيروس نقص المناعة البشرية ويتداول العديد منهم بعض الخرافات حول المرض، إليك أبرها وفقا لموقع هيلث لاين الطبى.



الخطأ الأول هو أن الموت اخر طريق لمرضى الأيدز، إلا أنه وفقا لآخر الدراسات مع العلاج المناسب من المتوقع أن يعيش المصابون بفيروس الأيدز حياة طبيعية طالما أنه يتناول الأدوية الموصوفة".



الخطأ الثانى هو أن هناك أعراضا تبدو واضحة على المريض إلا أن أعراض المرض تتشابه مع أعراض لأمراض أخرى.



الخطأ الثالث، بالنسبة للسيدات الحوامل يعتقد الكثيرون أن المرض ينتقل بسهولة إلى الجنين إلا أن التوقعات بنقل الفيروس تكون منخفضة بنسبة 1 ٪ أو أقل.



الخطأ الرابع،. أن مخاطر ومضاعفات المرض واحدة للجميع إلا أن المضاعفات تختلف من شخص لآخر وفقا للعمر والجنس ونمط الحياة والعلاج.