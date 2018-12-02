ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

معلومات خاطئة حول مرض الإيدز

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:33 ص
يتسبب في الموت..
يتسبب في الموت.. ٧ معلومات خاطئة حول مرض الايدز
آية التيجي - لمياء الياسين
يعيش الكثيرون حول العالم بفيروس نقص المناعة البشرية ويتداول العديد منهم بعض الخرافات حول المرض، إليك أبرها وفقا لموقع هيلث لاين الطبى.

الخطأ الأول هو أن الموت اخر طريق لمرضى الأيدز، إلا أنه وفقا لآخر الدراسات مع العلاج المناسب من المتوقع أن يعيش المصابون بفيروس الأيدز حياة طبيعية طالما أنه يتناول الأدوية الموصوفة".

الخطأ الثانى هو أن هناك أعراضا تبدو واضحة على المريض إلا أن أعراض المرض تتشابه مع أعراض لأمراض أخرى.

الخطأ الثالث، بالنسبة للسيدات الحوامل يعتقد الكثيرون أن المرض ينتقل بسهولة إلى الجنين إلا أن التوقعات بنقل الفيروس تكون منخفضة بنسبة 1 ٪ أو أقل.

الخطأ الرابع،. أن مخاطر ومضاعفات المرض واحدة للجميع إلا أن المضاعفات تختلف من شخص لآخر وفقا للعمر والجنس ونمط الحياة والعلاج.
loading...

ترشيحاتنا

علاء علي: تنازلت عن مستحقاتي في الزمالك من أجل الرحيل

اعتقال أجمل مجرمة في الصين.. وحملة تضامن معها

الكسب غير المشروع يحيل القاضي الإخواني وليد شرابي إلى الجنايات

تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو

تعليق صادم من إبراهيم سعيد على تصريحات سيد عبد الحفيظ ضد لجنة الحكام

آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

عمرو دياب يغنى كنت فى بالى.. فيديو

رسالة مؤثرة من عضو مجلس إدارة الأهلي عقب الفوز أمام بتروجيت

ضعى الأرز المطحون على بشرتك لمدة 25 دقيقة ولاحظى ماذا سيحدث

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو

تركي آل الشيخ يتحدث عن نادي بيراميدز ويكشف عن اجتماعه السري مع حسام حسن.. فيديو

آل الشيخ: كنت أتمنى استمرار الزمالك بالبطولة العربية لهذا السبب.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟