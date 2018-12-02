ضبط مصنع أدوية بيطرية مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

قال الدكتور أشرف توفيق صابر وكيل الوزارة للطب البيطري بالشرقية إنه تم شن حملة مكبرة بمشاركة كلا من مديرية الطب البيطري بالشرقية (إدارة الخدمات) مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات وقسم شرطة البيئة والمسطحات المائية بمدينة العاشر من رمضان.





وأضاف توفيق أنه تم من خلال الحملة ضبط مصنع لتصنيع الأدوية بدون ترخيص به (6 آلاف و 826 عبوة دواء بيطري + 100 كجم ( 4 برميل) مادة خام لدواء سبيراميسين + 2 طن و725 كجم ( 109 شيكارة ) مادة مجهولة + 50 كجم أمبيسيلين مجهول المصدر + ماكينة للتعبئة والتغليف + ماكينة خلط + علامات مائية + عبوات فارغة ) .



