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رياضة

رسالة مؤثرة من عضو مجلس إدارة الأهلي عقب الفوز أمام بتروجيت

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 04:26 ص
صدى البلد
ياسمين تيسير
أكد طارق قنديل عضو مجلس إدارة النادي الأهلي أن أزمة الفريق في طريقها للحل وأن المارد الأحمر سيعود لتحقيق الانتصارات وإسعاد جماهيره.

وكتب عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "الأزمة الكروية الأهلاوية - التي أثرت علي المزاج العام للمصريين- التي سيبدأ بعدها إن شاء الله إنفراجة كبيرة ومعالجة تامة لمواطن القصور أكدت علي مفاهيم كثيرة أهمها أن الأهلي هو صاحب السعادة في مصر والمزاج العام للمصريين يتأثر بحالة الأهلي وأن جمهور الأهلي العظيم ليس له مثيل".

وتغلب المارد الأحمر على نظيره فريق بتروجيت بهدف دون رد ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.
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