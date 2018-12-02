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أخبار العالم

لحظة إصابة متظاهر من السترات الصفراء برصاص قناصة الشرطة الفرنسية..فيديو

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:07 ص
صدى البلد
حسام رضوان
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو لأحد متظاهري "السترات الصفراء" في فرنسا أثناء إصابته من قبل قناصة الشرطة.

ويظهر بالفيديو المتظاهر أثناء وقوفه في شارع شانزلزيه بالعاصمة بارس وقد طرح أرضا إثر إصابته بطلق ناري.

وكان رواد موقع التواصل قد تداولوا مقطع فيديو لقناصة الشرطة الفرنسية وهم يعتلون سطح إحدى البنايات في الشانزلزيه.

وتندلع اشتباكات عنيفة بين متظاهري "السترات الصفراء" الذين يحتجون على ارتفاع أسعار المحروقات والضرائب، والشرطة الفرنسية.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هدد خلال ختام أعمال قمة مجموعة العشرين بمحاسبة المتظاهرين بدعوى أنهم لا يريدون التغيير بل الفوضى، وشدد على أنه لن يقبل أبدا بالعنف.

وأضاف انه لن يجيب على أي أسئلة حول هذا الموضوع وأنه لا مبرر للهجوم على قوات الأمن وتدنيس الرموز الوطنية.

فيما قامت الشرطة الفرنسية باعتقال أكثر من 250 متظاهرا، ووصل عدد المصابين إلى أكثر من 100 شخصا.

قررت بلدية العاصمة الفرنسية باريس إغلاق "قوس النصر" الأحد أمام حركة السياحة بسبب الاحتجاجات القائمة في البلاد.

وذكرت قناة "الحدث" أن متظاهرين فرنسيين حاولوا إطفاء شعلة "الجندي المجهول".





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