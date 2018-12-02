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أخبار العالم

ابنة ترامب تدخل في علاقة عاطفية مع شاب عربي.. صورة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:46 ص
دونالد ترامب وابنتيه
دونالد ترامب وابنتيه تيفاني وإيفانكا
حسام رضوان
ذكرت صحيفة "Page Six" الأمريكية إن تيفاني ترامب ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخلت حديثا في علاقة عاطفية بشاب عربي من أصول لبنانية، اسمه مايكل بولس، الذي يملك والده مسعد بولس شركات أعمال تقدر قيمتها بمليارات الدولارات في مجالات السيارات والميكانيكا والمعدات والبناء.

وأضافت أن تيفاني، 25 عاما، ابنة ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، أقامت علاقة عاطفية جادة مع الشاب المغترب، وأنها أخبرت والدها بالعلاقة وخططهما للارتباط وتكوين أسرة.

قال مصدر للصحيفة إنها سعيدة بتمكنها من التفاهم مع صديقها والحفاظ على علاقة علنية معه.

وأشارت إلى أن تيفاني تعرفت على مايكل الذي يدرس في العاصمة البريطانية لندن، العام الماضي، أثناء إجازتهما الصيفية في ميكونوس باليونان.
تيفاني ترامب ومايكل بولس تيفاني ترامب ومايكل بولس
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