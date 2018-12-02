ترامب: علاقتي بزعيم كوريا الشمالية طيبة وسألتقيه قريبا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن من المرجح أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يناير أو فبراير وإنه تجري دراسة ثلاثة أماكن لعقد هذا الاجتماع. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته من الأرجنتين إنه يعتقد أن الاجتماع سيعقد في أوائل 2019.



وأضاف" الأمور تسير بيننا بشكل طيب جدا. تربطنا علاقة طيبة".



وقال إنه في مرحلة ما سيوجه دعوة لكيم لزيارة الولايات المتحدة.



وذكرت رويترز في أكتوبر نقلا عن مسؤول كبير إن الجانبين يجريان محادثات بشأن ثاني اجتماع بين ترامب وكيم بعد الاجتماع الأول غير المسبوق الذي عقد بينهما في سنغافورة في يونيو حزيران.