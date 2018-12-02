ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب: علاقتي بزعيم كوريا الشمالية طيبة وسألتقيه قريبا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:08 ص
دونالد ترامب وكيم
دونالد ترامب وكيم جونج أون
رويترز
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم السبت إن من المرجح أن يلتقي مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في يناير أو فبراير وإنه تجري دراسة ثلاثة أماكن لعقد هذا الاجتماع. وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريق عودته من الأرجنتين إنه يعتقد أن الاجتماع سيعقد في أوائل 2019.

وأضاف" الأمور تسير بيننا بشكل طيب جدا. تربطنا علاقة طيبة".

وقال إنه في مرحلة ما سيوجه دعوة لكيم لزيارة الولايات المتحدة.

وذكرت رويترز في أكتوبر نقلا عن مسؤول كبير إن الجانبين يجريان محادثات بشأن ثاني اجتماع بين ترامب وكيم بعد الاجتماع الأول غير المسبوق الذي عقد بينهما في سنغافورة في يونيو حزيران.
loading...

ترشيحاتنا

برلماني إيطالي: رئيس النواب أخطأ بقطع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

وفرى فى النقدية وحضري الزبادى بالمنزل بأسهل الخطوات

البنك المركزي: تراجع الأصول الأجنبية للسيولة المحلية لـ218.3 مليار جنيه

رانيا فريد شوقى تستعيد ذكرياتها مع والدها فريد شوقى

الحالات التي يجوز فيها الجلوس في الصلاة

اليوم.. أولى جلسات محاكمة المدرس المتهم بالإساءة إلى تلميذة دمياط

مهاجرون يعرضون أنفسهم للموت هربا من جحيم فرنسا.. صور

ابني لا يصلي إلا بالإكراه فما الحكم؟ أمين الفتوى يجيب

علي جمعة يكشف عن حالات يجوز فيها الصلاة بعد الغسل مباشرة دون وضوء

البلوك مستمر بين النجوم.. ريهام حجاج وأحمد السعدني الأحدث.. آمال ماهر تلغي متابعة أنغام.. وقطيعة إلكترونية بين غادة عادل ومطلقها

اعتقال أجمل مجرمة في الصين.. وحملة تضامن معها

الإماراتية تهزم إعصار ديانا.. لحظات مرعبة لهبوط بوينج 777.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

100 صورة ترصد احتجاجات السترات الصفراء بباريس

السعودية تشهد أول قداس علي أرضها في التاريخ..صور

عمرو دياب ينقذ معجبًا من بطش البودي جارد.. صور

الغوغاء يحرقون أشهر متاحف باريس.. صور

سفارة رومانيا تنظم حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني .. صور

فيديو

تركي ال الشيخ: أنا محب للأهلي.. وغير راض عن وضعه الحالي.. فيديو
فيديوجراف| كارلوس غصن المنقذ في قفص الاتهام
تركي آل الشيخ: إيقاف رئيس الزمالك أفاد النادي الأبيض ..فيديو
تركي آل الشيخ يتحدث عن علاقته بمحمود الخطيب ..فيديو
آل الشيخ يكشف مفاجأة عن استضافة مصر أمم أفريقيا 2019 .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟

هل توافق على إصدار بوليصة تأمين للزوجة يتم صرفها عند الطلاق؟