سبنسر راسكوف.. عندما تلهمك الموسيقى لتكون مليارديرا في مجال العقارات

في التسعينيات، وبينما كانت فرقة موسيقى الروك "ذا رولينج ستونز" الإنجليزية تلهم أجيالا من المراهقين وتشجعهم على تعلم العزف على آلة الجيتار، رآها أحد هؤلاء المراهقين حافزا له للعمل في التجارة والأعمال، والذي أصبح فيما بعد مليارديرا.



أجرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" البريطانية حوارا مع سبنسر راسكوف، الرئيس التنفيذي لموقع "زيلو" للتسويق العقاري، والذي حكى خلاله قصة نجاحه.



كان جوزيف راسكوف، والده، مدير أعمال الفرقة ومنظم حفلاتهم وجولاتهم الغنائية، وكان سبنسر حينها مراهقا يحضر مع والده كواليس تلك الحفلات.



قال سبنسر إنه كان يرى أن منظم الجولة الغنائية هو الرئيس التنفيذي، وإن نجاح الحفل والفريق من ثمرة جهوده، وإنه كان لا ينبهر بأداء نجوم الفريق بقدر ما كانت تبهره أساليب الإدارة وتنظيم الحفلات والجهود الجماعية التي يبذلها العاملون حتى يبدأ الحفل في موعده.



وأضاف أنه عندما أراد أن يؤسس مشروعه الخاص نصحه والده بالابتعاد عن المجال الموسيقي المتقلب، وبالفعل استمع إلى النصيحة.



نشأ يبنس، 43 عاما، في ولاية نيويورك ولوس أنجلوس، وحصل على بكالوريوس سياسة واقتصاد من جامعة هارفرد، ثم تولى منصب مدير أحد المصارف الاستثمارية في "وول ستريت"، حتى أسس اولى شركاته، موقع "هوت واير دوت كوم" للسياحة عام 1999، عندما كان في الـ24 من عمره.



وحققت الشركة أرباحا ونموا سريعا ولكنه قصيرا أيضا، حيث تأثرت الشركة بتداعيات هجمات الـ11 من سبتمبر عام 2001، ليس فقط بسبب الركود السياحي، بل لأن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" كشف عن ان بعض خاطفي الطائرات التي نفذت الهجمات اشتروا تذاكرهم عبر الموقع، وبرغم أن هذه التذاكر لم تكن على متن الطائرات يومها بل كانت لرحلات قبل أيام قليلة، تعرضت الشركة لعاصفة من الانتقادات، واضطرت الشركة لتقليض النفقات إلى أقصى حد، حتى تعثرت الشركة وباعها سبنسر وشركاؤه لإحدى الشركات المنافسة "إكسبيديا" مقابل 666 مليون دولار عام 2003.



عمل سبنسر في "إكسبيديا لمدة عام، وقرر بعدها الانضمام إلى مظفين سابقين بالشركة ودشنا موقع "زيلو" للتسويق العقاري، والذي كان الهدف منه الإعلان عن العقارات المعروضة للبيع أو الإيجار في جميع أنحاء الولايات المتحدة.



وقال سبنسر: "عندما أسسنا الموقع لم تكن لدينا خطة عمل واضحة، كنا نريد فقط جذب الكثير من العملاء، ثم نضع نموذج للعمل لاحقا".



وصلت القيمة السوقية للشركة التي تتخذ من مدينة سياتل الأمريكية مقرا لها، 3.9، بعدما تمكن سبنسر ورفاقه من معرفة كيفية جني الأرباح من وراء الموقع عن طريق الإعلانات، حيث يدفع الوسطاء العقاريون "السماسرة" للشركة مقابل إظهار العقارات التي يعرضونها للبيع في صدارة قائمة العقارات المدرجة في الموقع أو على تطبيق الهاتف في أي منطقة محددة، بالإضافة إلى إعلانات شركات أخرى ذات صلة بالمجال مثل شركات التصميم الداخلي ومتاجر الدهانات وغيرها.



كما عملت الشركة على تعزيز قاعدة بيناتها، إذ تحاول جمع معلومات حول كل عقار بالولايات المتحدة من واقع السجلات العامة، حتى لو لم تكن تلك العقارات معروضة للبيع.



يستخدم الموقع حوالي 195 مليون شخص من الولايات المتحدة شهريا.