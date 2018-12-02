مبادرة لتمكين المرأة السيناوية وتوفير الحماية لها

تنفذ محافظة شمال سيناء، مبادرة من أجل تمكين المرأة السيناوية وتوفير الحماية لها.
وقال أيمن علوى موسى، رئيس وحدة شئون المرأة بالمحافظة إن مبادرة معاً ضد العنف التى أطلقتها الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمى، والتى تستمر فى المحافظة حتى يوم 10 ديسمبر الجارى، تهدف إلى تمكين المرأة وتوفير الحماية لها وضمان حقوقها وتعزيز دورها فى المجتمع ومشاركتها فى عملية التنمية فى شتى القطاعات .
وأشار الى أن المرأة قوية، وينبغى تغيير مفاهيم المجتمع عنها والعمل على غرس القيم والأخلاق لدى النشء لتعويده على احترام المرأة ودعم حقوقها، وأنه يتم التنسيق مع مختلف المديريات والمؤسسات ومراكز الشباب والمدارس والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى من أجل استمرار ندوات التوعية لنبذ العنف وتمكين المرأة وتوليها المناصب القيادية والحصول على جميع الحقوق الدينية والقانونية.