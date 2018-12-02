مبادرة لتمكين المرأة السيناوية وتوفير الحماية لها

تنفذ محافظة شمال سيناء، مبادرة من أجل تمكين المرأة السيناوية وتوفير الحماية لها.





وقال أيمن علوى موسى، رئيس وحدة شئون المرأة بالمحافظة إن مبادرة معاً ضد العنف التى أطلقتها الدولة لمناهضة العنف ضد المرأة بمناسبة يوم المرأة العالمى، والتى تستمر فى المحافظة حتى يوم 10 ديسمبر الجارى، تهدف إلى تمكين المرأة وتوفير الحماية لها وضمان حقوقها وتعزيز دورها فى المجتمع ومشاركتها فى عملية التنمية فى شتى القطاعات .



