وزير الداخلية الفرنسي يلمح إلى احتمالية إعلان حالة الطوارئ

قال وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير، إنه مستعد للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد، وذلك ردًا على سؤال عن احتمالية فرضها تلبية لطلب عدد من النقابات والشرطة.





وأضاف الوزير لإذاعة "بي إف إم تي في": "ندرس كل الإجراءات التي ستسمح لنا بفرض مزيد من الإجراءات لضمان الأمن.. لا محرمات لدي وأنا مستعد للنظر في كل شيء".





ووصف كاستانير مرتكبي أعمال العنف بـ "مثيري الانقسام والشغب"، موضحًا أنه تم التعرف على نحو 3 آلاف شخص تجوّلوا في باريس وارتكبوا مُخالفات مما جعل تدخل قوات حفظ النظام أصعب.





فرضت حالة الطوارئ في فرنسا بعد الاعتداءات الإرهابية في باريس في 2015، وفرضت قبل ذلك أيضًا بعد الاضطرابات التي شهدتها البلاد في نوفمبر 2005.



