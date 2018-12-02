محمد صلاح في مهمة جديدة مع ليفربول أمام إيفرتون بديربي الميرسيسايد

يستضيف فريق ليفربول الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، نظيره إيفرتون في "ديربي الميرسيسايد"، اليوم، الأحد، في الساعة السادسة والربع مساءً، على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم "بريميرليج".



ويدخل الريدز مباراة اليوم أمام إيفرتون، بقيادة الفرعون المصري محمد صلاح، ساعيا للتخطي الهزيمة التي تلقاها الفريق امام باريس سان جيرمان بنتيجة 2-1 ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، ليتعرض لخطر الخروج البطولة قبل مواجهة نابولي الإيطالي في الجولة المقبلة والأخيرة.



كما يأمل ليفربول في تحقيق الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، وخطف النقاط الثلاث من إيفرتون، لاستكمال مشواره نحو الحصول على لقب البريميرليج الغائب عن النادي منذ أكثر من 28 عامًا.



ويسعى الفرعون المصري، لاستعادة مستواه واثبات نفسه مع ليفربول اليوم في "ديربي الميرسيسايد" الذي يعد أصعب مواجهات الريدز.



وأكد محمد صلاح، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أمس، السبت، أن هدفه هو قيادة ليفربول للفوز بالبطولات، وإنهاء 6 سنوات مرت دون بطولة للريدز".



وشارك الفرعون المصري هذا الموسم مع ليفربول في 19 مباراة حتى الآن بجميع البطولات، وتمكن من إحراز 9 أهداف وصناعة 4 أخرون.



وخاض الريدز 13 مباراة حتى الآن في البريميرليج، وتمكن من الفوز في 10 مباريات، بينما تعادل في 3.



ويحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي، برصيد 33 نقطة، بينما يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 20 نقطة.