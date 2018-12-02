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رياضة

مصرع لاعب أبو قير للأسمدة أسفل عجلات القطار بعد التمرين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:17 ص
صدى البلد
عبدالله هشام
لفظ محمد أحمد "بوسكا" لاعب فريق أبوقير للأسمدة تحت 21 سنة، انفاسه الاخيرة بعد تعرضه لحادث بسقوطه أسفل عجلات القطار المتجه من محافظة الاسكندرية الي كفر الشيخ بعد انتهاء التدريب بمقر النادي بالاسكندرية.

وصرحت النيابة العامة بدفن الجثمان بعد إنهاء التحقيقات بعدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، خاصة أنه سقط تحت عجلات القطار دون أي احتكاك مع أفراد آخرين.

وقدمت إدارة النادي السكندري ومسؤولي قطاع الناشئين، واجب العزاء في اللاعب مع صرف إعانة مالية لأهله.
مصرع لاعب أبو قير للأسمدة أسفل عجلات القطار بعد التمرين
مصرع لاعب أبو قير للأسمدة أسفل عجلات القطار بعد التمرين
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