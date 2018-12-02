مجلس جامعة أسيوط يوافق على منح 37 درجة دكتوراه و69 درجة ماجستير

وافق مجلس جامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال، رئيس الجامعة، على منح 37 درجة دكتوراه و69 درجة ماجستير بمختلف كليات الجامعة، حيث شملت درجات الدكتوراه 9 درجات لكلية العلوم، و5 درجات لكلية الزراعة، و4 درجات لكلية الطب، و3 درجات لكلية الحقوق، و6 درجات لكلية الخدمة الاجتماعية، و4 درجات لكلية التمريض، ودرجتين لكلٍ من كليتي التربية الرياضية والآداب، ودرجة واحدة لكلٍ من كليتي الهندسة والصيدلة.



أما درجات الماجستير، فقد تضمنت 9 درجات لكلٍ من كليتي الزراعة والخدمة الاجتماعية، و8 درجات لكلية الطب البيطرى، و7 درجات لكلٍ من كليتى العلوم والتربية الرياضية، و6 درجات لكلية الهندسة، و5 درجات لكلٍ من كليات التربية والصيدلة والآداب، و4 درجات لكلية التمريض، ودرجتان لمعهد جنوب مصر للأورام، ودرجة واحدة لكلٍ من كليتي التربية النوعية والآداب بالوادى الجديد.



