انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بمدارس القليوبية.. صور

انطلقت اليوم المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى بمدارس التعليم الثانوى والفنى بالقليوبية ولمدة 3 شهور حيث تستهدف 211 ألف طالب بـ 214 مدرسة للتعليم الثانوى والفنى بالقليوبية.





وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية تستهدف 211 ألف طالب موزعين على 131 مدرسة للتعليم الثانوى العام بإجمالى طلاب 91 ألف طالب و83 مدرسة للتعليم الفنى بإجمالى 120 ألف طالب وطالبة لنظام الثلاث سنوات .



