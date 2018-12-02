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تعليم

انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بمدارس القليوبية.. صور

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:40 ص
صدى البلد
إبراهيم الهوارى
انطلقت اليوم المبادرة الرئاسية للقضاء على فيروس سى بمدارس التعليم الثانوى والفنى بالقليوبية ولمدة 3 شهور حيث تستهدف 211 ألف طالب بـ 214 مدرسة للتعليم الثانوى والفنى بالقليوبية.

وقال طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية أن مبادرة الرئيس للقضاء على فيروس سى بالمدارس الثانوية والفنية تستهدف 211 ألف طالب موزعين على 131 مدرسة للتعليم الثانوى العام بإجمالى طلاب 91 ألف طالب و83 مدرسة للتعليم الفنى بإجمالى 120 ألف طالب وطالبة لنظام الثلاث سنوات .

واشار الى أنه تم التنبيه على المدارس من خلال الإدارات التعليمية على توفير غرفة بها جميع التجهيزات تحت مسؤولية الزائرة الصحية كما تم التنبيه على المدارس بتجهيز قوائم الطلاب بكل فصل على حدة وتوفير شهادات الطلاب المميكنة من ملفات الطلبة والعمل على تذليل كافة العقبات لنجاح المبادرة بالمدارس كما تم التنبيه على طلاب بالحضور للخضوع للمسح الطبى.
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بمدارس القليوبية.. صور
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بمدارس القليوبية.. صور
انطلاق حملة القضاء على فيروس سى بمدارس القليوبية.. صور
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