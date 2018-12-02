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اقتصاد

رئيس جهاز برج العرب الجديدة: تسليم أراضى قرعة الاجتماعي والمتميز 25 الجاري

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:43 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
آمنة عبد العظيم
أعلن المهندس عصام بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، أن جهاز المدينة يبدأ من الثلاثاء 25 ديسمبر الجاري، وحتى الأربعاء 23 يناير المقبل، فى تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى، بالحيين السكنيين (السادس، والثامن) بالمجاورة الأولى، وقطع أراضى الإسكان المتميز، بالحي السكني السابع بالمجاورة الثانية، والمحجوزة بالقرعة التكميلية 5/4/2018.

قال بدوى: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان الاجتماعى بالحي السادس بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الثلاثاء 25/12/2018، والقطع من 51 : 100، يوم الأربعاء 26/12/2018، والقطع من 101 : 150، يوم الأحد 30/12/2018، والقطع من 151 : 200، يوم الإثنين 31/12/2018، والقطع 201 : 250، يوم الثلاثاء 1/1/2019، والقطع من 251 : 300، يوم الأربعاء 2/1/2019، والقطع من 301 : 350، يوم الأحد 6/1/2019، والقطع من 351 : 400، يوم الثلاثاء 8/1/2019، والقطع من 401 : 450، يوم الأربعاء 9/1/2019، والقطع من 451 : 500، يوم الأحد 13/1/2019، والقطع من 501 : 552، يوم الإثنين 14/1/2019، وسيتم تسليم قطع الأراضى بالحي الثامن بالمجاورة الأولى، من 1 : 50، يوم الأحد 20/1/2019، والقطع من 51 : 90، يوم الإثنين 21/1/2019.

وأضاف بدوى: سيتم تسليم قطع أراضى الإسكان المتميز بالحي السابع بالمجاورة الثانية، من 872 : 892، يوم الخميس 17/1/2019، موضحًا أنه تم تخصيص يومى الثلاثاء 15/1/2019، والأربعاء 16/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحى السادس بالمجاورة الأولى، ويومى الثلاثاء 22/1/2019، والأربعاء 23/1/2019، لمن تخلف عن استلام قطع الأراضى بالحى الثامن بالمجاورة الأولى، والحي السابع بالمجاورة الثانية.
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