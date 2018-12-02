عقاد: ارتفاع أسعار الماركات العالمية لاحتوائها على العقادة المصرية

قال المهندس حامد، احد محترفي مهنة العقادة، التي تشتهر بها قرية محلة مرحوم في طنطا، إنهم يقوموا بعقد الخيط بطرق هندسية وديكورية لاستخراج أشكال ديكورية وهندسية متميزة على مستوى العالم.





وأضاف "حامد"، في لقاء لبرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأحد، أن قرية محلة مرحوم توارثة مهنة العقادة من الأجداد، ويتم العمل عليها من خلال النول أو الآلات المتخصصة.



