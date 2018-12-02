ضبط 526 مخالفة مرورية متنوعة في حملة بأسوان

نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان حملة مرورية، أسفرت عن ضبط 526 مخالفة مرورية متنوعة في مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة.



وخلال الحملة تم ضبط 3 قائدى سيارة لتعاطى مواد مخدرة ، بجانب ضبط 2 دراجة نارية بدون ترخيص، إلى جانب تحرير 109 مخالفة تجاوز حد السرعة و التصالح الفوري في 71 مخالفة، وتحرير 80 مخالفة غرامة ونش وسحب 76 تراخيص حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 185 مخالفة متنوعة.



تأتي هذه الحملات في إطار ترسيخ الشعور بالأمن، وتعميق الثقة لدى المواطنين فى جهاز الشرطة، وقدرة رجاله على ضبط الخارجين على القانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.