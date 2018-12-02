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تعليم

انطلاق المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار بجامعة القاهرة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:41 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار بجامعة القاهرة.

يحضر المؤتمر الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار، ومصطفى أمير نائب وزير الآثار، والدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يذكر ان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرح أن أعمال المؤتمر تأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى مجال البحث العلمى، ومن بينها تفعيل خطة الدراسات العليا والبحث العلمى لتستهدف ربط البحوث العلمية فى الجامعة بالتنمية وحل المشكلات المجتمعية، وربطها بالقضايا التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري بالوطن.

وأكد أن التراث والآثار على أولويات أجندة الجامعة، بوصفهما ركن من أركان الهوية المصرية والروح المتجسدة في التاريخ المصري تعبيرآ عن الشخصية المصرية.

كان الدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، قد اشار الى أن أعمال الموتمر تتناول علي مدار الثلاثة أيام، عددًا من المحاور من أبرزها، القيم التاريخية للمواقع الأثرية والتراثية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامى، والآثار والفنون والحضارة منذ أقدم العصور وحتى العصر الإسلامي، ومواقع المحميات الطبيعية وسبل حمايتها ودورها في التنشيط السياحي، والتغيرات البيئية وتأثيرها على التراث العمرانى، والمخاطر والمهددات للمواقع الأثرية ومقتنيات المتاحف، والاتجاهات الحديثة في إدارة التراث العمراني، والتنقيب والإتجار غير المشروع وطرق مكافحته، نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مجال الآثار، وتطبيقات النانو في مجال ترميم وصيانة الآثار.
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