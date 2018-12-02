والي: تعاون مع أكبر بنك اجتماعي في إيطاليا لتطوير خدمات بنك ناصر.. صور

عقدت وزيرة التضامن الاجتماعى غادة والى بوصفها رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى اجتماعا مع مسئولى بروسيما وعلى رأسهم ماركو مورجانتى الرئيس التنفيذى للبنك والذى يعد أكبر بنك اجتماعى متخصص فى إقراض الجمعيات الأهلية والتعاونية فقط ونجح فى تمويل مشروعات لأكثر من 55 جمعية ايطالية وهو أحد بنوك مجموعة انتيسا ساوباولو.



يأتى ذلك بهدف بحث التعاون فى تطوير الخدمات التى يقدمها بنك ناصر الاجتماعى ودعم الشمول المالى لعملاء البنك ممن يستفيدون من خدمات التكافل الاجتماعى كما تناول الاجتماع سبل نقل الخبرات والتدريب المشترك بين بنك ناصر الاجتماعى وبنك بروسيما .



أعلنت غادة والى بأن بنك ناصر الاجتماعى يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات مدعوما بما تحقق من نجاحات كبيرة فى العام المالى المنتهى ولديه انفتاح على التجارب الدولية فى البنوك الشبيه والتى تقدم خدمات ذات طابع اجتماعى او التى تتعاون مع المؤسسات والجمعيات الأهلية والبنوك التى تعمل على المشروعات متناهية الصغر وكذلك نسعى للاستفادة من التجارب الدولية فى تحقيق الشمول المالى وخصوصا بين افراد الطبقات الفقيرة فى الدول المختلفة. واشادت والى برغبة بنك بروسيما فى التعاون مع بنك ناصر الاجتماعى وتقديم كافة أوجه الدعم ونقل الخبرات وإجراء مشاورات فى مصر قريبا لتعميق التعاون فى هذا المجال.