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تعليم

عميد آثار القاهرة: الزحف العمراني والتهريب تحديات تواجه آثارنا

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:45 ص
صدى البلد
ياسمين سامي
قال الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية آثار القاهرة إن هناك العديد من المخاطر التى تواجه الآثار منها عوامل طبيعية وأخرى بشرية كالتهريب وغيرها.

وأوضح عبد المقصود على هامش المؤتمر الدولى السادس بكلية الآثار أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الآثار كالزحف العمرانى على الأماكن الأثرية مشيدا بدور منظمات اليونيسكو على الحفاظ على الآثار من كافة التحديات ودعم رئيس الجامعة لكافة مؤتمرات الكلية.

وكانت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار انطلقت منذ قليل بحضور الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار ومصطفى أمير نائب وزير الآثار والدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

يذكر ان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرح بأن أعمال المؤتمر تأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى مجال البحث العلمى، ومن بينها تفعيل خطة الدراسات العليا والبحث العلمى لتستهدف ربط البحوث العلمية فى الجامعة بالتنمية وحل المشكلات المجتمعية، وربطها بالقضايا التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري بالوطن، مضيفأ أن التراث والآثار على أولويات أجندة الجامعة، بوصفهما ركن من أركان الهوية المصرية والروح المتجسدة في التاريخ المصري تعبيرآ عن الشخصية المصرية.

وكان الدكتور جمعة عبد المقصود عميد الكلية، قد اشار الى أن أعمال الموتمر تتناول علي مدار الثلاثة أيام، عددًا من المحاور من أبرزها، القيم التاريخية للمواقع الأثرية والتراثية منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامى، والآثار والفنون والحضارة منذ أقدم العصور وحتى العصر الإسلامي، ومواقع المحميات الطبيعية وسبل حمايتها ودورها في التنشيط السياحي، والتغيرات البيئية وتأثيرها على التراث العمرانى، والمخاطر والمهددات للمواقع الأثرية ومقتنيات المتاحف، والاتجاهات الحديثة في إدارة التراث العمراني، والتنقيب والإتجار غير المشروع وطرق مكافحته، نظم المعلومات الجغرافية وتطبيقاتها في مجال الآثار، وتطبيقات النانو في مجال ترميم وصيانة الآثار.
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