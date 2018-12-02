عميد آثار القاهرة: الزحف العمراني والتهريب تحديات تواجه آثارنا

قال الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية آثار القاهرة إن هناك العديد من المخاطر التى تواجه الآثار منها عوامل طبيعية وأخرى بشرية كالتهريب وغيرها.





وأوضح عبد المقصود على هامش المؤتمر الدولى السادس بكلية الآثار أن هناك العديد من التحديات التى تواجه الآثار كالزحف العمرانى على الأماكن الأثرية مشيدا بدور منظمات اليونيسكو على الحفاظ على الآثار من كافة التحديات ودعم رئيس الجامعة لكافة مؤتمرات الكلية.





وكانت فعاليات المؤتمر الدولي السادس لكلية الآثار انطلقت منذ قليل بحضور الدكتور جمعة عبد المقصود عميد كلية الآثار ومصطفى أمير نائب وزير الآثار والدكتورة هبة نوح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.





يذكر ان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، صرح بأن أعمال المؤتمر تأتى ضمن استراتيجية الجامعة فى مجال البحث العلمى، ومن بينها تفعيل خطة الدراسات العليا والبحث العلمى لتستهدف ربط البحوث العلمية فى الجامعة بالتنمية وحل المشكلات المجتمعية، وربطها بالقضايا التي تعتمد على تحليل الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والفكري بالوطن، مضيفأ أن التراث والآثار على أولويات أجندة الجامعة، بوصفهما ركن من أركان الهوية المصرية والروح المتجسدة في التاريخ المصري تعبيرآ عن الشخصية المصرية.



