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برلمان

مايسة عطوة تترأس اللجنة الاجتماعية باتحاد قيادات المراة العربية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:59 ص
النائبة مايسة عطوة
النائبة مايسة عطوة
معتز الخصوصى
تولت النائبة مايسة عطوة، رئاسة اللجنة الاجتماعية باتحاد قيادات المراة العربية، التابع للجامعة العربية.

واعربت مايسة عطوة عن سعادتها بهذا المنصب الرفيع، الذي هو شرف للمرأة المصرية، تمثيل لقيادات مصرية على المستوى العربي.

وقالت فى اول تصريح لها بعد توليها هذا المنصب، إن قيامها بالقاء ثلاث ندوات باسم الاتحاد عن الارشاد الاسرى، وايضا عن كيفية مواجهة ظاهرة الطلاق والحد منها، وزواج القاصرات.

يذكر ان النائبة مايسة عطوة، فازت بالتزكية بانتخابات وكالة لجنة القوى العاملة، كما أنها رئيس لجنة المرأة باتحاد نقابات حوض النيل.
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