72 % نسبة المشاركة في مبادرة فيروس سي بمطروح

أكد الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح أن نسبة مشاركة المواطنين في مبادرة فيروس سي بمطروح بلغت 72% من إجمالي 270 ألف مواطن مستهدف .





واضاف أنه تم رصد حتى الآن 700 حالة إيجابية للإصابة بفيروس سى، وتم صرف العلاج اللازم لهم، لافتا إلى أن العلاج يستمر لمدة 3 شهور ثم يعاد إجراء التحاليل المطلوبة للتأكد من شفائهم تمامًا من المرض.





وأشار إلى أنه تم تسجيل حالات الضغط والسكر فى المستشفيات والوحدات الصحية التابعين لها بالمراكز والمدن لصرف العلاج اللازم لهم باستمرار.



