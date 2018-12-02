عمرو نصار: أولوية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الوزارة تركز بشكل رئيسى على المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر باعتبارها مقوما رئيسيا من مقومات الاقتصاد.



وأضاف الوزير، خلال كلمته بمؤتمر الرؤساء التنفيذيين اليوم، الأحد، أن يحلم أن يكون لدى كل سيدة أو سيدتين مشروع حرفى لتغطية نفقاتهم الشخصية، ولا يبقون عبئا على اقتصاد الدولة".



وأوضح نصار أن الوزارة ستعمل على تدريب السيدات وتأهيلهن لسوق العمل بحيث يكن قادرات على تنمية مشاريعهن، لافتا إلى أن الوزارة تستهدف نموا في الصادرات بنحو 25% على مدار 3 سنوات مقبلة، ووضعت خطة لجميع مكاتب التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات للعمل على تلك الإستراتيجية، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة تركز بشكل كبير على القارة الأفريقية لأن فرص الزيادة للصادرات المصرية هناك كبيرة، وتعمل حاليا على 12 دولة منهم 6 فى دول الشرق و6 فى الغرب.



أما عن دول شمال وجنوب القارة، أكد نصار أن دول تلك المناطق منافسة للمنتجات المصرية لذلك لا يوجد اهتمام بها، مشيرا إلى أن الصادرات المصرية لا تتعدى 1% من وارداتها، والوزارة تعمل على تنميتها إلى 1.5% خلال عام تقريبا.