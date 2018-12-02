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برلمان

ننشر أجندة اللجان النوعية بالبرلمان.. اليوم

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:55 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى
يشهد مجلس النواب اليوم، عددا من اجتماعات اللجان النوعية، حيث تعقد لجنة العلاقات الخارجية اجتماعًا، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى بقاعة اللواء سامح سيف اليزل.

ومن المقرّر أن يتم خلال الاجتماع بحث أبرز المستجدات المتعلقة بتحفيز الاستثمار، والدور الذى تقوم به الوزارة فى ذلك، بالإضافة إلى بحث أي معوقات تواجه المستثمرين فى الخارج.

كما تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، اجتماعًا اليوم للاستماع لرؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية ، وكذلك الاستماع لرؤية الاتحادات غير الأولمبية ، والاستماع لرؤية أندية الدورى الممتاز لكرة القدم.

كما ينظم معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب برنامج تدريبى لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العمانى ، تحت عنوان " برنامج تعريفى " عن مجلس النواب المصرى. 

كما يستقبل الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اليوم ، ستين روسنس سفير النرويج بالقاهرة ، وايضا حبيب الصدر سفير العراق بالقاهرة ، كما يستقبل رئيس لجنة الصداقة السعودية المصرية عضو مجلس الشورى عساف بن سالم أبوثنين.
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