تعليم مطروح: بدء إجراء تحليل فيروس سي بالمدارس الثانوية

أعلن الدكتور سمير النيلي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، جاهزية مديرية التربية والتعليم بمحافظة مطروح للمشاركة فى مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للكشف عن فيروس "سى" والأمراض غير السارية لطلاب المدارس بالمحافظة.



وأشار النيلي إلى بدء توقيع التحاليل على الطلاب بعدد من المدارس "الشهيد أحمد عبد الكريم الثانوية العسكرية - الشهيد طه ساطور الثانوية بنات - مطروح الثانوية بنين كيلو 7- الثانويه بنات الجديدة - الثانوية الصناعية الكيلو 2 - مدرسة الرينيسانس".



وقال إنه تم التنبيه على الطلاب بإحضار صور شهادات الميلاد وإقرار ولي الأمر، لافتا إلى أن المديرية قامت بوضع خطة شاملة للمساهمة فى الحملة من خلال تنظيم العديد من الندوات واللقاءات التثقيفية والتوعوية على مستوى جميع الإدارات، بالإضافة إلى التنبيه على جميع المدارس بضرورة احتواء فقرات الإذاعة المدرسية وتجهيز برامج إذاعية كاملة وحصص إرشادية عن الحملة وأهدافها وأهمية الكشف المبكر عن الأمراض، خاصة فيروس "سى"، حتى نصل إلى هدف الحملة الأساسى وهو إعلان أن مصر خالية من فيروس "سي" بحلول عام 2020، وخفض الوفيات الناجمة عن الأمراض غير السارية.



وشدد مدير التعليم على مسئولي الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية والفنية بالالتزام الكامل بتعليمات الحملة المركزية بالقاهرة بحظر التصوير داخل غرف الفحص بالمدارس، كذلك منع تواجد أي شخص داخل غرف الفحص باستثناء الطالب وفريق الفحص.