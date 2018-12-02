مواعيد القطارات المتجهة من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc" اليوم الأحد، تقريرًا مفصلًا عن توقيت تحرك ووصول قطارات "القاهرة – الأقصر"، "القاهرة – الإسكندرية"، و"القاهرة – أسوان".





وتشمل مواعيد قيام ووصول قطارات "القاهرة – إسكندرية": القطار إكسبريس مكيف "إسباني" الانطلاق 6.00 صباحًا والوصول 9.20 صباحًا، وآخر ينطلق 8.10 صباحًا ويصل 11.10 صباحًا، ويليه قطار ينطلق 12.30 ظهرًا ويصل 15.15 مساء، وآخر يتحرك 17.10 مساء ويصل 20.25 مساء، فضلًا عن انطلاق قطار خدمة خاصة الساعة 18.00 مساء والذي يصل 20.35 مساء.





أما عن مواعيد تحرك قطارات "القاهرة – أسوان"، فتشمل: انطلاق قطار خدمة خاصة "توربيني" الساعة 20.00 ليصل 9.50 صباحًا، وآخر ينطلق 12:00 ويصل 1:50، وقطار إكسبريس مكيف "اسباني" يتحرك 19.00 ويصل 7.30، وآخر ينطلق 20:00 ويصل 10.10، وقطار خدمة خاصة يتحرك 23.00، ويصل 11.10.



